В Израиле рекомендовали жителям Газы перебраться в Египет

"КПП Рафах все еще открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал уйти".

Как передает Day.Az, об этом журналистам заявил представитель израильский армии, подполковник Ричард Хехт.

Однако, ранее власти Египта заявили о нежелании принимать беженцев из сектора Газа.