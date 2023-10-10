https://news.day.az/world/1605290.html В Израиле рекомендовали жителям Газы перебраться в Египет
В Израиле рекомендовали жителям Газы перебраться в Египет
"КПП Рафах все еще открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал уйти".
Как передает Day.Az, об этом журналистам заявил представитель израильский армии, подполковник Ричард Хехт.
Однако, ранее власти Египта заявили о нежелании принимать беженцев из сектора Газа.
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