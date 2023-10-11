В США призвали Байдена заморозить $6 млрд, возвращенных Ирану

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена вновь заморозить $6 млрд, возвращенных Ирану в рамках сделки Вашингтона и Тегерана по обмену заключенными. Такую меру необходимо принять на фоне атак ХАМАС на Израиль, заявил Маккарти. Об этом пишет The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Политика умиротворения Байдена, включая деньги на сделки по захвату заложников, должна прийти к концу... Его политика только придала смелости террористам", - заявил Маккарти.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны возобновить кампанию по давлению на Иран.

"Повторное замораживание 6 миллиардов долларов - это только начало", - считает экс-спикер.