США пока не намерены вводить войска в Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телекомпании CBS, что США пока не планируют отправки своих войск в Израиль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кирби отметил, что Вашингтон всегда будет делать то, что нужно для защиты его интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств США в сфере безопасности по всему миру.

"Именно по этой причине мы направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря", - указал он.