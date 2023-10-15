МИД КНР призывает США обеспечить безопасность дипломатических учреждений

Власти Китая призывают США обеспечить безопасность китайских дипломатических учреждений и их сотрудников на своей территории. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай призывает США немедленно провести расследование и принять эффективные меры для обеспечения безопасности китайских дипломатических учреждений и их персонала в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", - заявил официальный представитель МИД КНР.

Ранее местное подразделение телеканала ABC сообщило, что в здание китайского консульства КНР в Сан-Франциско врезался автомобиль. Во время начавшейся на месте инцидента перестрелки полиция ликвидировала подозреваемого. Консульство сделало американской стороне строгое представление в связи с инцидентом, который "создал серьезную угрозу жизни и безопасности сотрудников консульства".