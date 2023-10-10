Армия Израиля разбомбила склады оружия ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам ХАМАС, расположенным в районах Рималь и Хан-Юнис в секторе Газа.

Как сообщает во вторник Day.Az, Армия обороны Израиля обнародовала кадры операции.

Отмечается, что целями израильской армии стали склады оружия ХАМАС и командные центры палестинских боевиков.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".