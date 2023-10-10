Иран и Судан условились возобновить дипотношения

Иран и Судан решили возобновить дипломатические отношения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Министерства иностранных дел Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исламская Республика Иран и Республика Судан решили возобновить дипломатические отношения между собой", - указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, такое решение было принято по итогам обоюдных контактов на высоком уровне на протяжении последних месяцев. Таким образом, Иран и Судан условились углублять партнерство в сфере безопасности и стабильности региона. Помимо того, государства в самое ближайшее время откроют посольства друг друга на своих территориях и создадут официальные делегации для обсуждения развития двустороннего сотрудничества.

"Правительства двух стран согласились развивать дружественные отношения, основанные на взаимоуважении суверенитета и общих интересов", - сказано в сообщении.