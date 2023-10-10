https://news.day.az/world/1605331.html Верховный лидер Ирана считает, что Израиль уже проиграл
Верховный лидер Ирана считает, что Израиль уже проиграл
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи считает, что бойцы палестинского радикального движения ХАМАС нанесли "необратимое поражение" Израилю в военном отношении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Оккупационный сионистский режим (имеется в виду Израиль) потерпел необратимое поражение как в военном, так и в разведывательном отношении", - цитируют его иранские СМИ. "Все говорили, что поражение невозможно", - добавил Хаменеи, отметив, что действия ХАМАС разрушили "некоторые основы суверенитета оккупационного режима, восстановить которые будет не так-то просто".
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