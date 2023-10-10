Верховный лидер Ирана считает, что Израиль уже проиграл

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи считает, что бойцы палестинского радикального движения ХАМАС нанесли "необратимое поражение" Израилю в военном отношении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оккупационный сионистский режим (имеется в виду Израиль) потерпел необратимое поражение как в военном, так и в разведывательном отношении", - цитируют его иранские СМИ. "Все говорили, что поражение невозможно", - добавил Хаменеи, отметив, что действия ХАМАС разрушили "некоторые основы суверенитета оккупационного режима, восстановить которые будет не так-то просто".