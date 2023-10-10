Израиль собрал десятки тысяч солдат близ границы с Ливаном

Израиль сосредоточил десятки тысяч военнослужащих на границе с Ливаном.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

По его словам, в приграничной с Ливаном зоне пока сохраняется спокойствие.

"Военнослужащие резерва развернуты на южных приграничных территориях Израиля и готовы к выполнению задач", - сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонное совещание с министрами обороны и стратегического планирования, главой Совета национальной безопасности, руководителями ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля) и МОССАД (Служба внешней разведки), секретарем премьер-министра по военным делам, начальником стратегического отдела Генштаба Хативат ха-мивцаим (Оперативный отдел Оперативного управления Генерального штаба Армии обороны Израиля) и координатором деятельности правительства на территориях.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".

Сообщается, что с израильской стороны в результате атак погибли более 900 человек, а число погибших в результате ударов по сектору Газа достигло 687 человек.