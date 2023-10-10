https://news.day.az/world/1605341.html Замглавы МИД РФ принял посла Армении
Замглавы МИД РФ принял посла Армении
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в РФ Вагаршаком Арутюняном.
Как передает Day.Az, в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства сообщили, что встреча состоялась накануне.
Отмечается, что в ходе состоявшейся беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы российско-армянских отношений.
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