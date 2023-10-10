Израиль заблокировал криптовалютные счета ХАМАС

Израиль заблокировал счета, использовавшиеся ХАМАС, в криптовалюте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом заявила полиция страны.

"Подразделение израильской полиции по кибербезопасности в сотрудничестве с министерством обороны, Агентством безопасности Израиля и другими государственными спецслужбами успешно заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС для сбора средств для своей деятельности", - написали представители ведомства в соцсети X.