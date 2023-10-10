https://news.day.az/world/1605346.html Израиль заблокировал криптовалютные счета ХАМАС
Израиль заблокировал криптовалютные счета ХАМАС
Израиль заблокировал счета, использовавшиеся ХАМАС, в криптовалюте.
Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом заявила полиция страны.
"Подразделение израильской полиции по кибербезопасности в сотрудничестве с министерством обороны, Агентством безопасности Израиля и другими государственными спецслужбами успешно заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС для сбора средств для своей деятельности", - написали представители ведомства в соцсети X.
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