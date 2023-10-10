ООН предупреждает Иран о недопустимости блокады сектора Газы

Полномасштабная блокада сектора Газа непозволительна, она нарушает положения международного гуманитарного права, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь мирных жителей, лишая их доступа к необходимым для выживания товарам, запрещено международным гуманитарным правом", - приводятся слова Тюрка в заявлении с сайта Управления ООН по правам человека.

Кроме того, Тюрк призвал международное сообщество принять меры по урегулированию конфликта между Израилем и движением ХАМАС.

"Мир не может позволить себе еще большую поляризацию. Нам необходимо найти решения, основанные на полном уважении международного гуманитарного права и международного права в области прав человека", - добавил он.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.