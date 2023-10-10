ЦАХАЛ идет в атаку на ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала крупномасштабную атаку на объекты ХАМАС в секторе Газа.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в социальной сети "X".
"Сейчас Силы обороны Израиля начинают крупномасштабную атаку на террористические объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа.
Израильские военные самолеты атаковали ряд террористических объектов террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Самолеты нанесли удары по военному комплексу, а также по складу оружия.
Также атаке подвергся центр боевого управления в Западной Джабалии, который террористическая организация ХАМАС использует для террорf против государства Израиль", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое название "Железные мечи".
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