ВВС Израиля нейтрализовали группу террористов

Военно-воздушные силы Израиля в своем Telegram-канале заявили, что уничтожили отряд террористов, которые пересекли границу на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Силы Армии обороны Израиля из подразделения Магеллана сегодня утром обнаружили отряд вооруженных террористов возле забора в районе [кибуца] Зиким, силы нацелились на боевой вертолет, который через короткое время атаковал отряд и уничтожил его", - говорится в сообщении.

Там добавили, что ВВС Израиля "продолжают широко атаковать многие цели террористических организаций в секторе Газа".