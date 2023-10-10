Южная Корея, США и Япония провели морские учения

Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние морские учения по отработке перехвата запрещенных грузов впервые за 7 лет и тренировки по борьбе с пиратами. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Военно-морские силы Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Маневры начались в понедельник в международных водах к югу от Корейского полуострова и продлились два дня. В них приняли участие южнокорейский эсминец "Юльгок Ли И", американский атомный авианосец "Рональд Рейган", японский вертолетоносец "Хюга". Газета Chosun Ilbo указывает, что эти учения отрабатывали сценарий пресечения перевозок грузов, связанных с оружием массового поражения.

Помимо этих учений, впервые с 2017 года состоялись совместные тренировки по борьбе с пиратством.

"Учения укрепили потенциал Южной Кореи, США и Японии в сдерживании и реагировании на все более продвинутые ракетные и ядерные угрозы со стороны Северной Кореи. Маневры фокусировались на улучшении трехсторонних операционных возможностей по борьбе с угрозами безопасности на море и по установлению международного порядка, основанного на правилах", - информировали в южнокорейских военно-морских силах.

8 октября военные трех стран провели переговоры на американском авианосце, обсуждалось трехстороннее взаимодействие и реагирование на "угрозы" со стороны Пхеньяна.