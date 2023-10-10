Французские войска покидают Нигер

Первые французские военные покинули Нигер. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на ТАСС.

"Первые военные были выведены", - приводит агентство заявление Главного штаба.

В понедельник Национальный совет спасения родины (временное правительство Нигера) заявил, что вывод французских войск из страны начнется 10 октября.