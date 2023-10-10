В Армении ищут вывезенные из Карабаха миллионы и золото

В связи с кражей 60 млн. драмов и 100 мешков золотых украшений из одного из банков в Карабахе возбуждено уголовное дело.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян поделился в соцсетях подробностями происшедшего. Согласно записи, 6 октября было получено сообщение о том, что управляющий филиала банка города в Ходжавенде пришел в головной офис и сообщил, что 22 сентября, узнав об выезде жителей Карабаха в Армению, он забрал все деньги филиала в размере 60 млн. драмов (примерно 251 тысяча манат) и 100 мешков заложенных золотых украшений, положил их в свою машину и поехал домой, чтобы на следующий день отправиться в Армению

"На следующий день утром он заметил, что неизвестный разбил окно автомобиля и украл из салона деньги и золотые украшения.

На основании этого сообщения 9 октября было возбуждено уголовное дело по признакам пункта 4 части 3 статьи 254 Уголовного кодекса Армении (кража в особо крупных размерах).

Предварительное следствие продолжается", - написал Абрамян.