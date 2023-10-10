В Израиле предложили создать чрезвычайное правительство

Главы коалиционных партий Израиля поддержали создание чрезвычайного правительства народного единства. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает государственная телерадиокорпорация Kan со ссылкой на заявление партии Нетаньяху "Ликуд".

Отмечается, что парламентарии поручили премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать правительство народного единства. Решение было принято единогласно.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что пригласил глав министерств иностранных дел Израиля и Палестины на встречу ЕС по Ближнему Востоку.