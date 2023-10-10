https://news.day.az/world/1605430.html Армения рвет с СНГ
Армения рвет с СНГ
Пашинян продолжает принимать сомнительные политические решения.
Как передает Day.Az, в телефонном разговоре с Президентом Кыргыстана Садыром Жапаровым он сообщил, что не сможет принять участие в мероприятии.
Отметим, что до этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отказался принять участие в заседании Совета глав МИД СНГ, которое состоится 12 октября в Бишкеке.
Армению будет представлять заместитель министра иностранных дел.
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