Армения рвет с СНГ

Пашинян продолжает принимать сомнительные политические решения.

Как передает Day.Az, в телефонном разговоре с Президентом Кыргыстана Садыром Жапаровым он сообщил, что не сможет принять участие в мероприятии.

Отметим, что до этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отказался принять участие в заседании Совета глав МИД СНГ, которое состоится 12 октября в Бишкеке.

Армению будет представлять заместитель министра иностранных дел.