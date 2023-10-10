В израильском Сдероте звучит сирена

Воздушная тревога объявлена в израильском Сдероте, который находится практически на границе с сектором Газа, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Сирены прозвучали в городе Сдерот и в районах вокруг сектора Газа", - указано в сообщении.

В городе Сдерот проживают 27 тыс. человек. Во время вторжения ХАМАС на территорию Израиля, Сдерот был занят палестинскими силами, позднее город вернулся под контроль ЦАХАЛ.