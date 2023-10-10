В Германии арестованы лица, готовившие переворот

Полиция Германии провела обыски в шести федеральных землях и арестовала еще пять подозреваемых в подготовке государственного переворота и похищения министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По информации издания, правоохранительные органы предприняли рейды в отношении сторонников радикальной террористической группировки "Объединенные патриоты". В результате были арестованы пятеро подозреваемых. В их числе оказался 49-летний житель федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, который предположительно планировал участие в атаках на объекты энергоснабжения республики. С той же целью другой 52-летний арестованный изучал устройство высоковольтных линий в земле Рейнланд-Пфальц. Двое других предполагаемых преступников намеревались похитить министра Лаутербаха, для чего хотели приобрести оружие в Хорватии.

Судебный процесс в отношении пяти других обвиняемых в подготовке государственного переворота с целью свержения федерального правительства и смены нынешней формы правления в ФРГ начался в Кобленце в мае. По версии следствия, четверо мужчин и женщина планировали повредить объекты энергоснабжения, чтобы вызвать отключение электроэнергии по всей стране, похитить министра Лаутербаха и созвать в Берлине конституционное собрание. Члены группировки рассчитывали восстановить в стране систему правления по образцу Германской империи, с этой целью они искали сторонников в соцсетях. Расследование, длившееся полгода, завершилось арестами подозреваемых в апреле 2022 года, когда один из них попытался купить оружие у работающего под прикрытием сотрудника правоохранительных органов в земле Рейнланд-Пфальц.