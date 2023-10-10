Насилие в Израиле и секторе Газа достигло невиданного уровня

"Недавнее насилие в Израиле и Газе достигло невиданного за последние годы уровня, и обладает потенциалом драматического роста, причиняя еще больше боли и потерь всем сторонам".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Международного Комитета Красного Креста (МККК).

В документе говорится, что призывы к деэскалации практически неслышны, а все более воинственная риторика приводит к росту числа жертв среди гражданского населения.

МККК предупредил о гуманитарной катастрофе: "МККК незамедлительно предложил гуманитарную помощь обеим сторонам, и мы пытаемся поддержать власти в поисках пропавших без вести лиц. Мы отправили медикаменты в больницу в Газе. Группы МККК тесно сотрудничают с Маген Давид Адом (MDA) и Палестинским обществом Красного Полумесяца (ПОКП)".

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич призвала участников конфликта между Израилем и палестинскими вооруженными группировками проявить сдержанность и не наносить вреда гражданскому населению. Она отметила, что гражданские лица платят самую высокую цену в конфликтах: "В этот критический момент мы призываем стороны соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и предпринимать все возможные шаги для предотвращения нанесения дальнейшего вреда гражданским лицам. Все стороны должны проявлять сдержанность, защищать жизнь и собственность мирных жителей. Убийство и плохое обращение с мирным населением запрещены Женевскими конвенциями, которые требуют ухода за ранеными и больными, а также гуманного обращения с задержанными".

Сполярич призвала немедленно освободить заложников: "Мы готовы сделать все необходимое для оказания помощи, в том числе в рамках нашей роли нейтрального посредника".

Жизненно важная инфраструктура, необходимая людям для выживания, включая сети электро- и водоснабжения, не должна быть целью. Независимо от военной блокады, власти должны обеспечить гражданскому населению доступ к предметам первой необходимости, включая безопасную воду, еду и медицинскую помощь.

"Мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь своей роли нейтрального посредника", - подчеркнула Мирьяна Сполярич.