Израильские истребители нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа

Десятки истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает пресс-служба израильских Вооруженных сил.

За прошедший день израильская армия нанесла удары по более 250 целям в этом районе.

Также ЦАХАЛ нанес удар по району Рафаха, в частности по подземному туннелю, по которому провозили контрабандное оружие и технику.

В израильских ВС район Аль-Форкан считают центром сосредоточения палестинского движения ХАМАС ("Исламское движение сопротивления"), откуда были начаты операции против Израиля.