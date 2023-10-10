https://news.day.az/world/1605473.html Израильские истребители нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа
Израильские истребители нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа
Десятки истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает пресс-служба израильских Вооруженных сил.
За прошедший день израильская армия нанесла удары по более 250 целям в этом районе.
Также ЦАХАЛ нанес удар по району Рафаха, в частности по подземному туннелю, по которому провозили контрабандное оружие и технику.
В израильских ВС район Аль-Форкан считают центром сосредоточения палестинского движения ХАМАС ("Исламское движение сопротивления"), откуда были начаты операции против Израиля.
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