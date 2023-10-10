ХАМАС призвал жителей Ашкелона покинуть свои дома

ХАМАС призвал жителей Ашкелона на юге Израиля покинуть свои дома из-за планирующегося обстрела, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ответ на преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома в нескольких районах сектора Газа, мы даем жителям Ашкелона возможность покинуть его до пяти часов вечера этого дня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС не покинет сектор Газа. Об этом заявил представитель движения Хусам Бадран.

Израиль 8 октября призвал жителей сектора Газа покинуть дома. Однако Бадран считает, что, помимо самих членов ХАМАС, местные жители тоже будут оставаться на месте.