https://news.day.az/world/1605488.html ЕС официально признал ХАМАС террористической организацией
ЕС официально признал ХАМАС террористической организацией
Европейский союз официально признал палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией.
Как передает Day.Az, об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн в ходе выступления в Национальном собрании страны во вторник.
Она объявила о признании Парижем и Евросоюзом палестинской группировки ХАМАС террористической организацией.
"У терроризма и варварства нет оправдания. ХАМАС - это террористическая группа, теперь это признано Францией и ЕС. Ни одного евро не должно попасть в руки террористов", - сказала Борн.
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