ЕС официально признал ХАМАС террористической организацией

Европейский союз официально признал палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией.

Как передает Day.Az, об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн в ходе выступления в Национальном собрании страны во вторник.

Она объявила о признании Парижем и Евросоюзом палестинской группировки ХАМАС террористической организацией.

"У терроризма и варварства нет оправдания. ХАМАС - это террористическая группа, теперь это признано Францией и ЕС. Ни одного евро не должно попасть в руки террористов", - сказала Борн.