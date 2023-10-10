Эрдоган обсудил с генсеком ООН израильско-палестинский конфликт
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретаре ООН Антониу Гутерришем, сообщили в администрации президента Турции, передает Day.Az.
В ходе встречи обсуждались шаги, которые можно было бы предпринять в рамках израильско-палестинского конфликта. Также состоялся обмен мнениями по мерам, которые можно предпринять для доставки гуманитарной помощи мирному населению региона посредством посреднических усилий Турции.
Подчеркнув, что непропорциональные атаки приведут ситуацию в дальнейшую тупиковую ситуацию, Эрдоган отметил, что сторонам очень важно действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов.
Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".
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