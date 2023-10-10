США могут направить второй авианосец в Израиль

США рассматривают возможность отправки авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" к берегам Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей Пентагона.

Как отмечается, в случае принятия решения об отправки авианосца, он и сопровождающие его корабли прибудут в регион примерно через две недели.

По информации представителей Пентагона, ранее направленный из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой, состоящей из ракетного крейсера и четырех эсминцев, прибудут к берегам Израиля уже во вторник. Военное ведомство США окончательно не решило, будет ли смена авианосных групп или обе останутся у берегов Израиля.