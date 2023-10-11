Эрдоган и Путин созновились

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью администрации президента Турции, передает Day.Az.

Сообщается, что в ходе беседы главы государств обсудили ход конфликта между Израилем и Палестиной, шаги, которые можно предпринять для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе.

Эрдоган заявил, что нападения на гражданские поселения являются поводом для беспокойства, и такие действия не приветствуются Турцией.

Президент Турции подчеркнул, что его страна постарается сделать все возможное для обеспечения мира в регионе.