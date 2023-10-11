Две турецкие авиакомпании приостановили полеты в Израиль

Вице-президент авиакомпании Turkish Airlines по связям с общественностью Яхья Устюн сообщил, что перевозчик приостановил выполнение рейсов в Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о таком же решении заявила другая турецкая авиакомпания - Pegasus.

"Из-за ситуации в Израиле мы приостанавливаем полеты Turkish Airlines в Израиль до следующего извещения", - сказано в сообщении вице-президента Turkish Airlines на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Устюн отметил, что клиенты компании, купившие билеты, могут улететь в Израиль другими турецкими авиакомпаниями, которые продолжают летать в страну.

В заявлении Pegasus в соцсети X отмечается, что полеты компании в израильские аэропорты приостановлены на неопределенный срок "из-за текущей ситуации".