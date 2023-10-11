В конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО "Железный купол" на $2 млрд.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении автора документа, конгрессвумен Клаудии Тенни.

Уточняется, что законопроект уже получил поддержку более чем полутора десятков конгрессменов от обеих партий американского конгресса.