https://news.day.az/world/1605522.html В конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи
В конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи
В конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО "Железный купол" на $2 млрд.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении автора документа, конгрессвумен Клаудии Тенни.
Уточняется, что законопроект уже получил поддержку более чем полутора десятков конгрессменов от обеих партий американского конгресса.
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