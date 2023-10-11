В Израиль прибыл первый самолет с боеприпасами от США

Первый американский самолет с боеприпасами для израильской армии прибыл в ночь на среду в Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Самолет с передовыми боеприпасами приземлился ночью на базе Неватим. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям", - говорится в сообщении.

Израильские военные выразили США признательность за поддержку. "Наши общие враги знают, что сотрудничество между [нашими] армиями сильно как никогда, оно является ключевым фактором для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - отмечается в заявлении.

Во вторник вечером президент США Джо Байден провел третий с 7 октября телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выступил в Белом доме с речью, посвященной палестино-израильскому конфликту. В ней он заявил, что Соединенные Штаты готовы при необходимости перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы, а также предостерегают других от попыток воспользоваться обострением ситуации в регионе. Кроме того, Байден сообщил, что его администрация намерена запросить у Конгресса США средства на оказание экстренной военной помощи Израилю.