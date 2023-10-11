Администрация США запросит у Конгресса помощь и Израилю, и Украине

Американская администрация запросит Конгресс США о помощи и Израилю, и Украине, форму еще предстоит определить.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент [США Джо Байден] сегодня четко дал понять, что направит в Конгресс запрос, который будет включать помощь Израилю. Он также ясно дал понять, что мы вновь направим запрос о помощи Украине", - указал Салливан. По его словам, "то, в какой именно форме этот запрос будет представлен, еще предстоит определить".

Как подчеркнул Салливан, "слова о том, что [администрация] запросит [Конгресс] о выделении помощи и Израилю, и Украине, внесены в протокол". "Мы сделаем это", - резюмировал он.