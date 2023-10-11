Иран призвали сотрудничать с МАГАТЭ

Главы МИД стран Евросоюза и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призвали Иран соблюдать положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении по итогам 27-й сессии совета ЕС - ССАГПЗ, которая прошла в Омане.

"Министры [стран] ЕС и ССАГПЗ подчеркнули поддержку ДНЯО и вновь призвали Иран немедленно выполнить свои обязательства по ядерной программе, остановить ядерную эскалацию и полностью сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы дать агентству возможность урегулировать все нерешенные вопросы, а также предоставить гарантии того, что ядерная программа Ирана носит мирный характер", - следует из заявления, текст которого опубликован на сайте секретариата ССАГПЗ.

Участники министерской встречи совета ЕС - ССАГПЗ выступили за дипломатическое решение конфликта вокруг иранской ядерной программы, которое позволит сохранить регион Персидского залива свободным от оружия массового поражения. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств призвали Иран "остановить распространение баллистических ракет, беспилотников и другого оружия, представляющего серьезную угрозу безопасности в регионе и за его пределами".