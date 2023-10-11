Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе

По словам американского бизнесмена Илона Маска, политика Европы в области миграционных трендов может привести к гражданской войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он отметил критику, высказанную политическим обозревателем из Великобритании Константином Кисиным, по поводу демонизации политиков, выступающих против открытия границ для людей с иными ценностями. Своими мыслями миллиардер поделился в социальной сети Х (бывший Twitter).

Маск заявил, что если текущие тенденции продолжатся, гражданская война в Европе станет неизбежной. Он также отметил, что главная угроза для Запада заключается в нелегальной миграции, с чем согласилась глава британского МВД Суэлла Браверман. Она отметила провал мультикультурализма в Европейском союзе из-за разрешения нелегальным мигрантам вести "параллельную жизнь".