Диписточник рассказал о подробностях переговоров по зерновой сделке

Ощутимого прогресса по вопросу возобновления в прежнем виде черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки) пока нет.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в политических кругах в Анкаре, комментируя переговоры делегации ООН, прошедшие 9 и 10 октября в Москве и Стамбуле.

"Ощутимого прогресса, который можно было бы сейчас перевести в практическую плоскость, пока нет. Были переговоры с ООН по этой теме в России и у нас. Есть принципиальные вопросы, есть условия России, есть позиция других участников договоренностей. Турция здесь делает все возможное для нахождения компромисса", - сказал собеседник.