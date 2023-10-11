Армия Израиля ударила по отделениям банков, используемых ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по отделениям банков, используемых ХАМАС, а также по штабу командира северной бригады движения в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно сообщению ЦАХАЛ, за ночь израильские истребители нанесли удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, используемых ХАМАС для финансирования терроризма. Уточняется, что на одной из баз, по которой были нанесены удары, находился штаб командира северной бригады движения.

Кроме того, целями ЦАХАЛ стали оперативные командные центры ХАМАС и группировки "Исламский джихад" (организация запрещена в России), а также база последней, которая якобы располагалась в мечети.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС, используемым движением для атак на израильском побережье.