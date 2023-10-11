Главы минобороны США и Израиля обсудили ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром обороны США Ллойдом Остином и главой военного ведомства Израиля Йоавом Галантом.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Пентагона Патриком Райдером.

В документе отмечается, что Остин заявил Галланту о "непоколебимой поддержке США Израилю".

Министры обороны "договорились поддерживать связь в ближайшие дни и недели", сообщил представитель Пентагона.