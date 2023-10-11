https://news.day.az/world/1605564.html Главы минобороны США и Израиля обсудили ситуацию в регионе
Главы минобороны США и Израиля обсудили ситуацию в регионе
Состоялся телефонный разговор между министром обороны США Ллойдом Остином и главой военного ведомства Израиля Йоавом Галантом.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Пентагона Патриком Райдером.
В документе отмечается, что Остин заявил Галланту о "непоколебимой поддержке США Израилю".
Министры обороны "договорились поддерживать связь в ближайшие дни и недели", сообщил представитель Пентагона.
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