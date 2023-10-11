https://news.day.az/world/1605574.html В ЦАХАЛ рассказали о количестве уничтоженных палестинских боевиков
В ЦАХАЛ рассказали о количестве уничтоженных палестинских боевиков
Израильские военные уничтожили не менее 1 тыс. вооруженных палестинских боевиков, проникших на территорию Израиля с 7 октября.
Как передает Day.Az, об этом сообщает радио Kan со ссылкой на представителя израильских военных.
"На данный момент мы насчитали 1 тыс. тел террористов", - цитирует радиостанция заявление военного.
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