Американские конгрессмены встретились с Нетаньяху

В Израиль прибыли трое членов Палаты представителей Конгресса США и один сенатор. Они встретились с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и другими представителями власти во вторник в знак солидарности на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

Перед приездом в Тель-Авив и Иерусалим, конгрессмены посетили Саудовскую Аравию и Бахрейн. Таким образом они надеялись поспособствовать стабилизации отношений между Израилем и арабскими странами.

Помимо Нетаньяху, американцы встретились с лидером оппозиции Яиром Лапидом и министром стратегического планирования Роном Дермером. Один из участников делегации, конгрессмен Джимми Панетта (от Демократической партии) сообщил в соцсетях, что они также посетили "жертв ужасных терактов". По его словам, США должны "проявлять неизменную солидарность с Израилем".

В составе делегации, кроме Панетты, были сенатор-республиканка Джони Эрнст и двое конгрессменов-демократов - Дональд Норкросс и Дебби Вассерман.

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