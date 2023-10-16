Американский военный признался в продаже Китаю секретных данных

По информации, опубликованной агентством Reuters, служащий ВМС США по имени Вэньхэн Чжао признался в получении взяток за передачу секретной информации разведслужбе Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26-летний военный признался, что отправлял фотографии планов военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе и схемы радиолокационной системы на американской военной базе на Окинаве в Японии своему китайскому контакту.

За предоставленную информацию Чжао получил около 15 тысяч долларов.Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.