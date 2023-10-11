https://news.day.az/world/1605581.html Армянским фурам закрыт въезд в Россию
Армянским фурам закрыт въезд в Россию
Дорога из Грузии в Россию через МАПП "Верхний Ларс" закрылась для фур.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил таможенный атташе при посольстве Армении в России Ваан Акопян.
По его словам, ограничительная мера применена с 00:00 11 октября.
"Движение фур запрещено из-за гололеда и снега ", - сказал атташе.
В настоящее время для легковых проезд разрешен. Ожидается, что дорога также откроется для фур в ближайшее время.
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