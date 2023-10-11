Армянским фурам закрыт въезд в Россию

Дорога из Грузии в Россию через МАПП "Верхний Ларс" закрылась для фур.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил таможенный атташе при посольстве Армении в России Ваан Акопян.

По его словам, ограничительная мера применена с 00:00 11 октября.

"Движение фур запрещено из-за гололеда и снега ", - сказал атташе.

В настоящее время для легковых проезд разрешен. Ожидается, что дорога также откроется для фур в ближайшее время.