Американские сенаторы призвали принять меры против Ирана

Некоторые законодатели от Республиканской партии в Сенате Конгресса США призывают Белый дом принять меры против Ирана, в том числе ввести санкции и даже применить силу, из-за якобы его помощи радикальной палестинской группировке ХАМАС, напавшей на Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico, отмечая, что у властей США нет доказательств причастности Тегерана к происходящему.

По данным издания, сенаторы требуют от администрации президента Джо Байдена вновь заблокировать активы Ирана в размере почти $6 млрд, размороженные в сентябре в рамках сделки по обмену заключенными. Помимо этого, они призывают власти США ввести новые санкции против Тегерана или даже применить военную силу в отношении некоторых иранских объектов инфраструктуры. По мнению представителей Республиканской партии, которые настаивают на подобных мерах, Иран оказывал поддержку радикальному палестинскому движению ХАМАС.

"Если Иран получит $6 млрд даже в качестве гуманитарной помощи, он сможет использовать другие средства для поддержки терроризма. <...> Особенно если учесть участие Ирана в атаке ХАМАС, Байден должен немедленно заморозить активы", - передает газета слова республиканки Марши Блэкберн. Около 20 сенаторов от Республиканской партии, включая Блэкберн, как сообщает Politico, в начале этой недели направили письмо в Белый дом, критикуя решение администрации разблокировать средства Тегерана для гуманитарной помощи. "Деньги - вещь непостоянная, и есть значительный риск того, что они могут быть использованы для активизации усилий Ирана или ХАМАС против Израиля", - цитирует издание выдержки из письма.

Сенатор Майк Браун утверждает, что Иран был напрямую задействован в подготовке атаки на Израиль, и заключение сделки с США помогло финансировать нападение. "Иран знал, что получит $6 млрд, и это освободило ресурсы для планирования и проведения чудовищной террористической атаки ХАМАС против нашего главного союзника в регионе [Израиля]", - написал республиканец Браун в соцетях. В свою очередь сенатор Брайан Маст призвал "перенести войну на задний двор аятоллы" Ирана. Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что у Вашингтона нет свидетельств причастности Ирана к атакам на Израиль. Подобное заявление сделал и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее мы писали о том, что Израиль собрал сотни тысяч военных на границе с сектором Газа.