https://news.day.az/world/1605596.html Великобритания готовится предоставить пакет помощи Украине
Великобритания готовится предоставить пакет помощи Украине
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявит в среду о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 100 миллионов фунтов (более 115 млн евро).
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении британского правительства.
В новый пакет помощи войдут средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры.
О пакете поддержки, который предоставляется за счет Международного фонда для Украины (IFU), Шаппс объявит на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
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