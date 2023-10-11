Великобритания готовится предоставить пакет помощи Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявит в среду о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 100 миллионов фунтов (более 115 млн евро).

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении британского правительства.

В новый пакет помощи войдут средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры.

О пакете поддержки, который предоставляется за счет Международного фонда для Украины (IFU), Шаппс объявит на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.