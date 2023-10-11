Глава минобороны Израиля примет участие во встрече министров обороны альянса

Министр обороны Израиля проинформирует НАТО в четверг о ситуации в стране по видеоконференции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.

"Завтра нас также проинформирует министр обороны Израиля о ситуации в Израиле, страны НАТО осудили ужасающие террористические атаки против невинных гражданских лиц в Израиле в выходные", - сказал он.