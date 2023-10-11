Израильский блокпост подвергся обстрелу из Ливана

Противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в направлении израильского блокпоста на севере страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

"Некоторое время назад был зафиксирован запуск противотанковой ракеты по блокпосту в районе населенного пункта Арамша (расположен на границе с Ливаном). Снаряд прилетел с территории Ливана. Дополнительные подробности последует", - говорится в сообщении.