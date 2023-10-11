Папа Римский призывает ХАМАС отпустить заложников
Папа Римский Франциск призвал отпустить заложников, взятых ХАМАС в Израиле, он также подтвердил право на защиту израильтян и высказал обеспокоенность за условия жизни палестинцев в Газе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Продолжаю с болью следить за происходящим в Израиле и Палестине, где столько погибших. Молюсь за них и прошу немедленно освободить заложников. Тот, кто подвергся нападению, имеет право на защиту, но меня очень беспокоит осада, в которой живут многие палестинцы, среди которых также невинные жертвы", - сказал понтифик по завершении всеобщей аудиенции на площади Святого Петра.
"Терроризм и экстремизм не помогают в решении конфликта между израильтянами и палестинцами, но ведут к ненависти и жестокости. Ближнему Востоку не нужна война", - добавил он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре