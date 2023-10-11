Зеленский поделился ожиданиями по предстоящей встрече в формате Рамштайн

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн в Брюсселе сделает акцент на передаче систем противовоздушной обороны (ПВО), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Системы ПВО. Это не просто слова. Нам нужны конкретные вещи в конкретных географических точках", - сказал Зеленский журналистам перед входом в штаб-квартиру НАТО. Видеотрансляция велась на официальном сайте альянса. Президент Украины отметил, что Киев рассчитывает получить ракеты большой дальности. Зеленский добавил, что также будет просить о поставках Киеву артиллерийских систем для украинского "контрнаступления".

По словам Зеленского, в Брюсселе у него также запланирована встреча с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо и одна из главных тем, которую он хочет поднять, - это поиск путей передачи Украине российских активов, замороженных в стране.