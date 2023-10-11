В московском метро столкнулись два поезда, есть пострадавшие

В московском метро столкнулись два поезда.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, столкновение произошло на станции "Печатники".

На место выехали работники экстренных служб. По предварительным данным, пострадали два человека.