https://news.day.az/world/1605628.html В московском метро столкнулись два поезда, есть пострадавшие - ВИДЕО
В московском метро столкнулись два поезда, есть пострадавшие - ВИДЕО
В московском метро столкнулись два поезда.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, столкновение произошло на станции "Печатники".
На место выехали работники экстренных служб. По предварительным данным, пострадали два человека.
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