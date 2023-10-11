Глупая Симоньян запуталась в своей лжи

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская пропагандистка Маргарита Симоньян уже порядком достала всех. На западе ее не любят, по очевидным причинам, в России к ней отношение, мягко говоря, весьма сомнительное, в Азербайджане ее не ценят за ее фашистские наклонности. А теперь и армяне возненавидели некогда главную защитницу идеи о великой Армении.

Любопытно то, что ненависть подогревается не тем, что Маргоша позволяет себе антиармянские выпады. Просто и в Армении всем уже порядком поднадоела глупость дешевой пропагандистки и показной налет псевдо-интеллектуальности.

Но речь сейчас не о том как в Армении относятся к Симоньян, не будем лишать пропагандистку ее минуты славы. Лучше мы поможем ей распутать клубок лжи, в котором она оказалась уже не в первый раз.

Некоторое время назад Симоньян выступила с невиданным ранее для ее уровня глупости заявлением. Предлагала она, "всего-то" устроить небольшой термоядерный взрыв на территории России, а точнее над Сибирью. Конечно же, многим людям в России это не понравилось, и как не удивительно, в первую очередь, жителям Сибири. В качестве "ответок" на Симоньян посыпались судебные дела. И как же ответила глупая пропагандистка на все это? Ей хватило наглости подавать встречные иски, якобы, из-за того, что "это оскорбительно для нее и тех кто это услышал".

Возможно, этого чувства оскорбленности можно было бы избежать, если бы армянская пропагандистка не стала делать глупые призывы. Но, полагаем, это слишком сложный для нее вопрос.

Лучше мы поможем Симоньян выбраться из клубка глупой лжи, в который сама себя и загнала. И легче всего это сделать продемонстрировав наглядно что и как она говорила.