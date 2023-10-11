https://news.day.az/world/1605636.html В НАТО предупредили об ответе на атаку на газопровод Финляндии и Эстонии
В НАТО предупредили об ответе на атаку на газопровод Финляндии и Эстонии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав минобороны стран Североатлантического блока заявил, что, если "намеренная атака" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии подтвердится, то ответ Североатлантического альянса будет "решительным и единым", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным", - сказал он.
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