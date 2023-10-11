Парламент Кыргызстана одобрил военное соглашение с РФ

Парламент Кыргызстана одобрил соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы ПВО, решение принято на пленарном заседании в среду, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Договор был подписан в августе 2022 года в Москве. Для размещения войск российской стороны Кыргызстан безвозмездно передает РФ земельный участок площадью пять гектаров рядом с авиабазой в городе Кант. Соглашение заключено на пять лет.

Ранее закон о ратификации соглашения подписал президент России Владимир Путин. После одобрения соглашения кыргызским парламентом документ должен подписать президент Кыргызстана Садыр Жапаров.