https://news.day.az/world/1605641.html Парламент Кыргызстана одобрил военное соглашение с РФ
Парламент Кыргызстана одобрил военное соглашение с РФ
Парламент Кыргызстана одобрил соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы ПВО, решение принято на пленарном заседании в среду, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Договор был подписан в августе 2022 года в Москве. Для размещения войск российской стороны Кыргызстан безвозмездно передает РФ земельный участок площадью пять гектаров рядом с авиабазой в городе Кант. Соглашение заключено на пять лет.
Ранее закон о ратификации соглашения подписал президент России Владимир Путин. После одобрения соглашения кыргызским парламентом документ должен подписать президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
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